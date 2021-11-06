نقيب المحامين يشكل لجنة لإدارة ممتلكات النقابة بالغردقة

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

نقيب المحامين

وجاء نص قرار نقيب المحامين كالتالي:

بأنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من نقيب المحامون بشأن الإهمال لسنوات طويلة في إدارة وصيانة وتشغيل ممتلكات النقابة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وما شابها من إضرار بالمال العام وشبهات جرائم أخرى، وعلى ما تم من أعمال لجنة الكسب غير المشروع المشكلة بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه فقد قررنا ما هو آت.

قرارات نقيب المحامين

- تشكل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

- تشكل اللجنة من السادة الأساتذة الآتي أسماؤهم: محمود محمد الداخلي عضو مجلس النقابة العامة والأمين العام المساعد وممثل لجنة الأندية والمصايف،: عبدالمجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، محمد عبدالستار بدر عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة المتابعة، ومجدي سعيد، نقيب البحر الأحمر، حسام حسن توفيق، وكيل نقابة البحر الأحمر، كرم محمد عبدالعزيز، أمين صندوق نقابة البحر الأحمر.

على أن يضم إلى اللجنة معاوناً قانونياً لها محمود فهمي، عضو إدارة الشؤون القانونية.

- تلتزم اللجنة بالاجتماع بمقر النقابة العامة وإعداد دراسة تتضمن رؤيتها لهذا الملف في موعد غايته أسبوعان من تاريخ هذا القرار.