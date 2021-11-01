رجائي عطية يخاطب «الصحة» بافتتاح وحدة تطعيم ضد كورونا بنقابة المحامين

خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن افتتاح وحدة تطعيم باللقاح ضد جائحة كورونا في النقابة العامة للمحامين، تفعيلا والتزامًا بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتيسيرًا على السادة المحامين في التطعيم.

خطاب إلى وزارة الصحة

وجاء نص الخطاب كالآتي: الدكتور وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزارة الصحة، نظرًا لقرار المستشار وزير العدل، تفعيلا والتزامًا بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بألا يُسمح بدخول المحاكم، إلاَّ لمن يحمل شهادة تطعيم باللقاح ضد جائحة كورونا.

ونظرًا لأن المحامين أول المطالبين بالتزام هذا القرار، وزادت أعدادهم عن الثلاثمائة ألف محام ومحامية، فإننا نرجو التكرم بافتتاح وحدة تطعيم باللقاح في النقابة العامة للمحامين، تيسيرًا عليهم في التطعيم.

ممنوع دخول المحاكم بدون شهادة اللقاح

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه سيتم منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر المقبل، إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، أو من خلال شهادة bcr، وهي الشهادة التي تثبت إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه.

- إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، حيث تلقت النقابة خطابًا من المستشار محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، يتضمن دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية.

وتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، في موجهته الرابعة، حيث كشفت قرارات مجلس الوزراء اليوم، أنه تقرر بشكل نهائي، تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح، بدءً من 15 نوفمبر المقبل، وسيكون على الموظف تقديم تحليل البي سي آر بالنتيجة السلبية، كل 3 أيام، للسماح له لدخول مقر عمله.