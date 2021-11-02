نقيب المحامين يكشف عن رسالة وزير العدل في «يوم المحاماة»

قدم نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، على حضوره مؤتمر احتفالية يوم المحاماة الخميس الماضي، واصفًا القرار الذي أصدره الوزير في أثناء وقوفه على المنصة لإلقاء كلمته والخاص بإعفاء المحامين من رسوم التسجيل على البوابة الإلكترونية لقيد الدعاوى، بالقرار الثوري.

نقيب المحامين: ما حدث يمثل مبادرة من وزير العدل غير مسبوقة

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.

وقال نقيب المحامين، إن ما حدث يمثل مبادرة من وزير العدل غير مسبوقة، متابعًا أنه كان من الشائع قبل أن يأتي إلى موقع نقيب المحامين أن العلاقة بين المحاماة والقضاء ووزارة العدل ليست على ما يرام.

وأوضح نقيب المحامين، أنه مقتنع بأن العلاقات ساءت لغير أسباب حقيقية، مؤكدًا أنه اتخذ على عاتقه أن يصحح صورة المحاماة، والعلاقات التي يجب أن تكون قائمة بين المحامين والقضاء من ناحية، وبين المحامين وزارة العدل من ناحية، وبين المحامين والمجتمع المصري بأثره.

وأضاف نقيب المحامين: «عندما يأتي وزير العدل ويتحدث ويصممم على أن يدخل معي إلى القاعة واضعًا يده في يدي فهذه رسالة أننا بالفعل شركاء في تحقيق العدالة، وعندما يقف وزير العدل على المنصة ويصدر هذا القرار الفوري التلقائي، فهذه شهادة على أن هناك تغير في الأمور، وفي صورة المحاماة».

صورة المحاماة كانت قد اهتزت في عيون الناس

وأكد نقيب المحامين، أنه لا يفوت أحد أن صورة المحاماة كانت قد اهتزت في عيون الناس، وبدأ ثمار مساعينا تأتي تباعًا، فلأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يتفضل المستشار رئيس نادي القضاة بالحضور إلى مقر النقابة رفقه مجموعة من القضاة، ولقد قابلنا هذا الود والاحترام بود واحترام متبادل.