نقيب المحامين يشكل لجنة لترتيب إجراءات عقد الجمعية العمومية السنوية

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم قرارا، بتشكيل لجنة مصغرة لترتيب كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية ‏العادية للمحامين، وحدد اختصاصاتها.

قرار نقيب المحامين

وجاء نص قرار نقيب المحامين كالتالي:‏

قرار بشأن عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمحامين، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، قررنا ما هو آت:

أولاً : تشكل لجنة مصغرة لترتيب كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، والتي كان مقررا عقدها في يونيو الماضي، وتم تأجيلها ـ عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون المحاماة ـ إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، وذلك من السادة الآتي أسماؤهم:

حسين الجمال، الأمين العام، عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، صلاح سليمان، عضو المجلس، أسامة سلمان، الأمين العام المساعد، محمد عبدالستار بدر، عضو المجلس.

عمومية المحامين

ثانيا: على أن تتحدد مهام اللجنة في:

1 ـ إعداد المستندات اللازمة للعرض على مجلس النقابة تمهيدا للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأخصها تقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية «الميزانيات» وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

2 ـ متابعة اللجنة المختصة بالدراسة اللازمة لتقرير الزيادة المقترحة للمعاشات لسرعة الانتهاء من عملها لعرض مقترح زيادة المعاشات على الجمعية العمومية.

3 ـ إعداد تقرير بالرأي بشأن إنهاء عمل مراقب الحسابات الحالي «أحمد ابراهيم جادو»، وتعيين مراقب حسابات جديد تقر تعيينه الجمعية.