وزير القوى العاملة: وثيقة التأمين التكافلية حماية للعمالة غير المنتظمة

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وصُرفت قيمة بوليصة التأمين لأسرة حجازي العبد حجازي إبراهيم غالي العامل غير المنتظم الذي توفي أثناء عمله بإحدى شركات القطاع الخاص، والعامل محمد حسن محمد نعمان، والعامل عمرو نبيل محمود عيد واللذان تعرضان لحادث إصابة أثناء عملهما.

شركة مصر للتأمين تصدر شيكات بإجمالي 100 ألف جنيه

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى، الأول لصالح والدة المتوفى فتحية مصطفى حسن حسين، ربة منزل، بمبلغ 16666 جنيها، والثاني لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبد النبي محمد بمبلغ 12500 جنيها، والآخر لابنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه، وابنه العبد بمبلغ 20834 جنيها.

كما جرى إصدار شيك من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالي 1204 جنيهات، الذي أصيب أثناء تأدية عمله.

حماية العمالة غير المنتظمة من المخاطر

وقال وزير القوى العاملة: «الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة».

كما وجّه الوزير مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة أسر هؤلاء العمال بالحصول على حقوقهم بالتعاون مع مديريات الشئون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.