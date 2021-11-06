مؤسس السينماتك المصري يشارك في مهرجان قرطاج: نسعى لنشره في المغرب العربي

بعد مشاركته في عدد من الفعاليات الفنية المهمة في مصر والوطن العربي، يشارك حاليا المؤسس للسينماتك في مصر والعالم المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا، في فعاليات مهرجان «أيام قرطاج» السينمائية بتونس، حيث يلتقي أطرافًا دولية وتونسية ومغربية لبدء نشر السينماتك في المغرب العربي.

عدلي توما: المرحلة المقبلة ستشهد شراكات مع مهرجانات

وقال توما، في بيان، إن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات مع مهرجانات ومؤسسات في تونس والمغرب ودول شمال أفريقيا في محاولة لجذب الشباب المغربي إلى استخدام التكنولوجيا في صناعة السينما ضمن إطار ريادة الأعمال ودعم الشركات الشبابية الناشئة في مجال السينما.

عدلي توما: تونس تشهد ميلاد جيل جديد

وقال توما، إن تونس تشهد ميلاد جيل جديد من الشباب المبدع سينمائيا وتطورا كبيرا على صعيد الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، ونالت أفلامهم جوائز عالمية من مهرجانات مختلفة ولذلك نسعى إلى التعاون معهم ودعم خبراتهم ومواهبهم وإتاحة مسارات تكنولوجية لنشر أعمالهم في المشرق العربي وأفريقيا عموما.

وأضاف توما، أنه سيواصل زياراته ولقاءاته مع صناع السينما في تونس وسيكمل رحلته إلى المملكة المغربية أواخر الشهر الحالي لتوقيع مزيد من الاتفاقيات والشراكات مع مؤسسات رسمية وغير رسمية حول مسار السينماتك.

واختتم توما، تصريحاته مشيدا بالاتفاقيات التي وقعت مع مهرجان الجونة في إطار محاولة لتطوير الفعاليات بالدورة المقبلة وإدماج مشاريع الشباب السينمائية من أنحاء مصر في المسابقات والبرمجة الفنية، مؤكدا على سعيه المتواصل للتعاون مع كل المهرجانات السينمائية العالمية والعربية الكبرى.