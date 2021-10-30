تكريم نيللي كريم في مهرجان أيام قرطاج السينمائي

بدأت، منذ قليل، فعاليات مهرجان أيام قرطاج الدولي السينمائي 2021، في دورته الـ«32» تحت شعار «نحلم.. لنحيا»، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، ويحمل الشعار الرسمي للدورة توقيع ‏أنيس بن عمار وهو مصمم جرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة، وله تجربة ‏ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000.‏

ومنح المهرجان للفنانة المصرية نيلي كريم، خلال حفل الافتتاح، جائزة التانيت الذهبي لمسيرتها السينمائية، ومنحت جائزة النقد السينمائي للناقد الصحفي خميس الخياطي، وخلال الحفل تم تقديم فيديو لتكريم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي بعرض مقاطع من أفلامها.

بسمة تشارك في لجنة تحكيم العمل الأول

وتشارك الفنانة المصرية بسمة في لجنة تحكيم العمل الأول «جائزة الطاهر شريعة»، كما أكدت إدارة المهرجان أنها ستضمن جميع الظروف الصحية للحفاظ على سلامة الجميع في ظل استمرار جائحة كورونا، كما أنها حريصة على منح الجمهور المخلص واليقظ متعة العودة من جديد إلى دور السينما والاستمتاع بشاشاتها وبأفضل الإبداعات السينمائية العربية والأفريقية والمتوسطية والعالمية.

ويشارك أيضا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم «أميرة» للمخرج وكاتب السيناريو المصري محمد دياب، وقد عرض هذا الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلم «كابتن الزعتري» للمخرج والمنتج المصري علي العربي، ويعد هذا الفيلم هو أول فيلم وثائقي طويل له.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الناقد السينمائي المعروف عالميا وكاتب السينما العربية طارق الشناوي، الذي يعتبر من أكثر نقاد السينما العربية تأثيرا في المنطقة ويكتب في معظم الصحف العربية والمجلات والمواقع الإلكترونية منذ أكثر من 30 عاما.