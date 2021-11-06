مصرع مزارع إثر سقوط ماكينة ري عليه في البحيرة

لقي مزارع مصرعه، إثر سقوطه ماكينة ري على صدره، وذلك بقرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر سقوط ماكينة ري على صدره، وذلك بقرية النخلة البحرية التابعة لذات المركز، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد السيد إبراهيم، 40 سنة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في تصادم سيارتي ملاكي وإسعاف

وفي وقت سابق، أصيب شخصان بجروح خطيرة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة إسعاف بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من وسام الدين عصمت عبد الرحمن، 43 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجفن العلوي الأيمن، ومريم وسام الدين عصمت، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي طفل مصرعه أثناء عبوره طريق قرية أبو هواش التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.