مصرع طفل صدمته سيارة نقل في البحيرة

لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمته سيارة نصف نقل على طريق كفر زيادة، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة .

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، باستقبال المستشفى جثة طفل صدمته سيارة بطريق كفر زيادة التابع لدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «عبدالله محمد إبراهيم محمود»، 9 سنوات مقيم بكفر زيادة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مشاجرة بكفر الدوار

كانت عزبة شكري بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة شهدت نشوب مشاجرة بين الأهالي، أمس، اسفرت عن مصرع طفل وإصابة سيدة، تم نقلها الي مستشفي كفر الدوار المركزي لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجار وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.