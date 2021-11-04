تنفيذ 42 مشروعا خدميا خلال 3 سنوات بتكلفة 7 مليارات جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات تسعى جاهدة لدعم كافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية في تحدي حقيقي غير مسبوق.

انجازات 3 أعوام بالبحيرة

وقال «آمنة»، في بيان صحفي، إن البحيرة شهدت خلال ثلاث سنوات تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكلفة استثمارية 72 مليار جنيه، وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة و تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة وإجراء الصيانة الدورية لها لتيسير الحركه المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

42 مشروعا وخطط عاجلة لصيانة الطرق

وذكر محافظ البحيرة أنه تم انجاز 42 مشروعا بقطاع الطرق والكباري خلال الثلاث سنوات الماضية بتكلفة 7 مليارات جنيه تمثلت فى رصف 9 طرق بطول 148 كم بتكلفة مليار و500 مليون جنيه وإنشاء وصيانة 13 كوبري بطول 5.5 كم بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وأضاف أن الخطط العاجلة لصيانة الطرق داخل محافظة البحيرة شملت 21 طريقا بطول 71 كم وتكلفة 210 ملايين جنيه.

قافلة طبية بقرية الشعراوي

من جهة اخرى، أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور عن تدشين قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة، كما واصلت الجامعة خطتها للقوافل التى تتضمن التخصصات الطيبة والصحية والبيطرية والزراعية والتوعوية والتعليمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تطوير الريف المصري والقري الأكثر إحتياجا.

وتم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية محمد متولي الشعراوي التابعة لمركز أبو المطامير لتقديم خدماتها بالمجان وفتح فصول محو الأمية من خلال مركز تعليم الكبار .