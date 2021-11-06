تحرك جديد من وزارة الأوقاف مع الطرق الصوفية بشأن صناديق النذور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بشأن صناديق النذور سيتم الاتفاق مع الطرق الصوفية مستقبلا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد.

قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا، أمس الجمعة، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

مهلة صناديق التبرعات

وبخصوص موعد تنفيذ قرار منع تبرعات المساجد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

جاء ذلك خلال انطلاق أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، بعنوان: «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة.

وبشأن صناديق النذور، قال: «ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد».

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قد أصدر، قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها؛ بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها؛ باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.