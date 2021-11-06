إخلاء سبيل المتهمين في واقعة «حمير الإسماعيلية»: مذبوحة لإطعام الكلاب

تصدرت واقعة العثور على «حمير» مذبوحة في إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية، مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث العامة في المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مخاوف من أن تكون هذه الحمير تم ذبحها لبيع لحومها للمواطنين.

قرار النيابة العامة في واقعة «حمير الإسماعيلية»

وأمرت النيابة العامة صباح اليوم السبت، بإخلاء سبيل المتهمين، بعد ثبوت عدم بيعها اللحوم للمواطنين بغرض تناولها كطعام، وذبح الحمير من أجل إطعام الكلاب.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إنه تم إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، مع توجيه عدة اتهامات لهم، بينها ذبح حمير بالمخالفة للقانون، وإدارة مكان دون ترخيص.

واستمعت النيابة العامة في الإسماعيلية على مدار ساعات لأقوال المتهمين في الواقعة، فيما طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة للتأكد من روايتهم.

القبض على المتهمين وضبط طن «لحوم حمير»

وألقت قوات الشرطة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بذبح عدد من الحمير داخل مزرعة بمنطقة «كيلو 7»، قرب مدينة الإسماعيلية، بالمخالفة للقانون.

وتحفظت الشرطة على اللحوم المضبوطة في الواقعة، والتي وصلت إلي حوالي طن تقريباً، فيما تم التحفظ على بقايا من عملية الذبح.

وانتدبت النيابة العامة فريقاً من الطب البيطري لمعاينة المكان واللحوم الموجودة، وبيان إذا كانت اللحوم المضبوطة حمير من عدمه.

ذبح حمارين والتحفظ على آخرين على قيد الحياة

وضبطت الشرطة بقايا حمارين في غرفة ملاصقة للمزرعة، التي يتم تربية الكلاب بها، فيما تم ضبط حمارين آخرين قبل ذبحهما داخل المزرعة.

وبحسب مصادر في مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، فإن اللحوم المضبوطة تأكد أنها لحوم حمير، وأنه تم ذبحها دون علم الطب البيطري.