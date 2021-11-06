رابح صقر يحتفل بعيد ميلاده الـ60 وجمهوره يجهز فيديو خاصا لتهنئته

احتفل الفنان السعودي رابح صقر بعيد ميلاده الـ 60، اليوم، وحرص عدد كبير من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني بالإضافة إلى قطاع واسع من جماهيره على تهنئته بمشوار طويل قضى أكثر من نصفه في تقديم الكثير للموسيقى السعودية سواء في الغناء أو التلحين حتى أطلق عليه الجمهور لقب «موسيقار الخليج».

أحلام تهنئ رابح صقر: عبقري الألحان والموسيقى

وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئة رابح صقر بعيد مولده، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية، الفنان الكبير الرائع المدرسة رابح صقر»، ليرد عليها: «وأنت بألف خير يا أم فهد.. الله يطول بعمرك».

ونشر الفنان السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، أعده له عدد من المعجبين تحت «هاشتاج»، بعنوان «ميلاد موسيقارنا رابح صقر»، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين.

جمهور رابح صقر يحتفل بعيد ميلاده

وتوالت تعليقات الجمهور الذي حرص على الاحتفال بالفنان السعودي، إذ غرد أحد المتابعين، قائلا: «فنان بكل ما تعنيه الكلمة، يوصف كل اللي داخلك في أغنية وحده في لحن واحد وفي توزيع واحد ..كل عام وأنت بخير يا موسيقارنا الكبير والله يطول بعمرك»، بينما قال آخر: «صقر الأغنية الخليجية كل عام وأنت بألف خير.. والله يديمها عليك أعوام وأعوام يا رب».

كما احتفل الحساب الرسمي لشركة «روتانا» على «تويتر» بميلاد «صقر»، إذ نشرت تهنئة خاصة له: «كل عام وصقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر بألف خير كما تتمنى لك شركتك روتانا المزيد من التألق النجاح والازدهار بإذن الله».