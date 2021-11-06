القبض على الابن المتهم بقتل والديه في الإسكندرية: «الجيران كشفوه»

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، منذ قليل، من إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب واقعة قتل مُسن وزوجته، داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة «الحضرة الجديدة»، وسط الإسكندرية، حيث تشير كل الدلائل إلى ارتكاب الابن جريمة قتل والديه، خاصةً بعد اقوال شقيقته وابنها، بأنه كان آخر شخص عند والده ووالدته في الشقة محل سكنهم.

القبض على المتهم الأول بمقتل مُسن وزوجته في الإسكندرية

وفقاً للتحريات التي أجرتها مباحث الإسكندرية، فإن الابن ارتكب الواقعة فى ساعة مبكرة من الصباح، بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار قبل أن يتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختبائه، وإعداد كمين والقبض عليه، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية تمثلت في بلاغ تلقاه قسم شرطة باب شرقي، من إدارة شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة، بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

قتل مسن وزوجته في الإسكندرية

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس س.»، 81 سنة، وزوجته «نجاة ع.»، 80 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وبمناظرة الجثتين تبين أصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم.

مفاجأة شهود العيان في واقعة مقتل زوج وزوجته في الإسكندرية

وكشف شهود وجيران المجني عليهما عن مفاجأة لضباط المباحث، حيث قررت إحدى الجيران أنها شاهدت شخصاً ينزل على السلم مسرعاً في الصباح الباكر، ويرتدي «جوانتي»، وعندما سألته عن شخصيته، أخبرها بأنه عامل الدش.

وعند إدلائها بأوصافه، قرر جار آخر أن تلك الاوصاف تتفق مع أوصاف ابن المجني عليهما، وأضاف بوجود خلافات أسرية بينهم.

جرى نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.