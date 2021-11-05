العثور على جثتين لطالبين بـ«طب» و«هندسة» مشنوقين بفندق في الإسكندرية

عثر عمال إحدى الفنادق في منطقة محطة الرمل التابعة لدائرة العطارين وسط الإسكندرية، مساء اليوم، أثناء قيامهم بعملهم، على جثتين لطالبين داخل إحدى الغرف الفندقية مشنوقين، بإطار إسكوتر.

العثور على طالبين مشنوقين في غرفة فندق بالإسكندرية

تلقى مدير أمن الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بلاغا يفيد بوجود جثتين داخل إحدى الغرف بفندق واقع في دائرة العطارين وسط المدينة الساحلية، حيث جرى وصول فريق من البحث الجنائي والإسعاف وقسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ.

جثة طالبين في الإسكندرية

وبعد الفحص تبين أن الجثتين لطالبين إحدهما طالب في كلية الطب والآخر في كلية الهندسة، وهم «عمر، ع» 21 سنة، يسكن في منطقة السيوف، والثاني «علي، أ، م» 20 سنة يسكن في منطقة المندرة، والأغرب هو الشنق لكل منهما بنفس الإطار الذي يُغلق به الإسكوتر.

فيما أغلقت قوات الأمن مسرح الجريمة بالكامل، وبدأت المعاينة من أجل التحقيق في الواقعة مع أخد البصمات خاصة عمال الفندق، وكيفية السماح بتأجير شخصين لغرفة، وهما من أهالي المدينة نفسها، إضافة إلى أنهما طالبان.

نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة العثور على جثتين لطالبين

فيما وصل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة من أجل المعاينة والبدء في التحقيقات والتحريات حول ملابسات الواقعة إذا كانت التخلص من النفس أو قتلا بعضهما أو بفعل فاعل آخر.

وأمرت النيابة بنقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، مع تحرير محضر الواقعة ومباشرة التحقيقات.