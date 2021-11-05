منح ماجستير دولي لخريجي العمارة من هندسة الإسكندرية.. الشروط والخطوات

فرصة جديدة تبرز لخريجي قسم العمارة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للحصول على منحة لدراسة الماجستير، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين مركز خدمة المجتمع جامعة الإسكندرية (AUCDC) وبين Idp Education التي تُعقد بموجبها اختبارات IELTS بمقر المركز.

وترصد «الوطن» الشروط والخطوات للتقديم لخريجي قسم العمارة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في تلك المنحة التي تقدم من منظمة تعليمية دولية تقدم الدعم للطلاب في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وكندا، بالإضافة إلى عقد امتحانات بشراكة جامعة كامبريدج ESOL والمجلس الثقافي البريطاني لاختبارات IELTS.

موعد التقديم إلى منح ماجستير دولية لخريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

ووفقًا لما أعلنه مركز خدمة المجتمع جامعة الإسكندرية، سيفتح باب التقديم لمنح للحصول على درجة الماجستير على من ينطبق عليه الشروط لخريجي كلية الهندسة «عمارة» على أن ترُسل المستندات اللازمة في موعد أقصاه 19 نوفمبر الجاري على البريد الإلكتروني التالي: «Kareem_helmy@alexu.edu.eg».

وأكد مركز خدمة المجتمع جامعة الإسكندرية أن التقديم يتم فقط من خلال البريد الإلكتروني المرفق حيث يجرى مراجعة استيفاء البيانات الخاصة بكل دارس والتواصل معه ويتم من خلال المركز اعتماد تلك المستندات من Idp education.

وجاءت شروط التقديم في منح ماجستير دولية لخريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، كالتالي:

- أن يكون الحد الأدنى من التراكمي متوسط النسبة المئوية 65٪ من بكالوريوس التصميم في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها من مؤسسة أخرى.

- إرسال ملف رقمي عالي الجودة للأعمال ذات الصلة المنتجة أثناء ترشيح درجة البكالوريوس لدعم طلب المنحة يتم قبولك للقبول وعرض مكان في ماجستير درجة العمارة.

تفاصيل المنحة

- إعفاء من الرسوم الدراسية بنسبة 100٪ لبرنامج ماجستير الهندسة المعمارية 160cp

- باب التقديم لهذه المنحة مفتوح الآن ويغلق في 21 نوفمبر 2021.

- يجب على الطلاب إكمال وتقديم طلب المنحة مسبقًا حتى تاريخ إغلاق التطبيق.

- يجب على جميع المتقدمين تقديم بياناتهم الشخصية والوثائقية دليل على الحاجة المالية الكبيرة من خلال طلب المنحة النموذج بحلول تاريخ الإغلاق.

- كجزء من طلب المنحة، سيُطلب من الطلاب التقديم.

- تقديم محفظة رقمية، وسيُطلب منك تضمين رابط URL إلى محفظتك عبر مشاركة الملفات الخاصة بك (على سبيل المثال WeTransfer أو Dropbox).

- سيتم الحكم على المحافظ عبر الإنترنت وفقًا للمعايير التالية: «ظهر المحفظة مهارات التصميم الإبداعي المتطورة بشكل واضح من خلال وثائق عمل المشروع، صور النماذج المادية والرسومات، توضح المحفظة الجمالية والفنية والتركيبية الشاملة.

- أن يكون العمل واضح من الناحية المفاهيمية ويظهر الصرامة الوضوح الجرافيكي وتماسك الحافظة كوثيقة مرئية؛ يتم شرح العمل بوضوح وإسناده بوضوح.