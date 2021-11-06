وصول عدد من الوزراء والنواب إلى الفسطاط لحضور افتتاح معرض الفواخير «صور»

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من النواب والسفراء، منذ قليل، إلى قرية الفواخير بالفسطاط؛ استعدادا لافتتاح أعمال تطوير معرض الفواخير.

ويهدف معرض الفواخير بالفسطاط، إلى تسويق منتجات الفواخير وأعمال الحرفيين من تحف فنية وأنتيكات وأوانى ومجسمات وتماثيل وفازات ونوافير، وغيرها من الأعمال والتحف الفنية.

تطوير قرية الفواخير

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن قرية الفواخير تشهد نقلة نوعية من خلال تطويرها ورفع كفاءتها والعمل على تسويق منتجات الفواخير، ووضعها على الخريطة السياحية، خاصة أنها موجودة بالفسطاط بالقرب من متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، وضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية ومصر القديمة.

وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن قرية الفواخير عانت من الإهمال منذ عام 2005، وبفضل توجهات القيادة السياسية تم تطوير الحرف التراثية ومنها قرية الفواخير، ووضعها في قائمة الأولويات وجعلها صديقة للبيئة من خلال إقامة أفران تعتمد على الغاز الطبيعي والقضاء على الوسائل التقليدية.

توصيل الخدمات والمرافق لقرية الفواخير

وأضافت أن قرية الفواخير تحظى بأعمال التطوير وتلبية احتياجات الحرفيين والفنانين الموجودين داخل قرية الفواخير، واستكمال توصيل الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف، علاوة على زيادة المساحات الخضراء وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع قرية الفواخير على الخريطة السياحية لتكون بمثابة متحف مفتوح لكل الزوار، واتخاذ عدة إجراءات لإحياء قرية الفواخير ودعم الحرفيين وأصحاب الفواخير لاستكمال مسيرة إنتاج التحف الفنية والأدوات المنزلية والهدايا من أنتيكات وفازات ونوافير وطواجن وغيرها من الأشكال والمجسمات الفنية.

وأكدت أن الاهتمام بالقرية جاء لوضعها في مصاف الدول المتقدمة، لافتة إلى أنه يتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي إلى قرية الفواخير التي تحتوى على 152 فاخورة واتيلية داخل القرية، على مساحة 3 أفدنة بالفسطاط في مصر القديمة، بالإضافة إلى وجود إدارة مسئولة عن القرية.