افتتاح أعمال تطوير قرية الفواخير اليوم.. و«القاهرة»: صديقة للبيئة

تشهد قرية الفواخير بالفسطاط بنطاق حي مصر القديمة بالقاهرة، افتتاح أعمال تطويرها، مساء اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالحرف التراثية واليدوية.

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة قومية تُنفذ حاليا لوضع قرية الفواخير على خريطة السياحة لتكون مزارا عالميا، خاصة مع موقعها المتميز بالقرب من متحف الحضارة، حيث سيتم تحويلها إلى متحف مفتوح فيما بعد.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم التجهيز لمعرض كبير لعرض وتسويق منتجات الفواخير المتنوعة خلال افتتاح اليوم، بحيث يمكن الترويج لأنشطة ومنتجات الحرفيين وصناع الفخار داخل القرية.

القضاء على التلوث

وأوضحت نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، أنه يوجد نحو 152 فاخورة واتيليه داخل القرية الت تعد صديقة للبيئة، حيث تعتمد الأفران على الغاز الطبيعي بديلا عن الطرق التقليدية القديمة الملوثة للبيئة من أخشاب وخلافه، مشيرة إلى أن جهود محافظة القاهرة تتضافر وهيئة النظافة والتجميل من أجل إبراز الوجهين الحضاري والجمالي للموقع.

وذكرت أن ذلك يأتى في ظل تركيز القيادة السياسية على الصناعات والحرف التراثية، إضافة إلى رفع كفاءة القاهرة التاريخية، حيث توجد أعمال تطوير تشمل حي مصر القديمة من إزالة العشوائيات والإشغالات والتركيز على أعمال النظافة وخلافه.

تسويق منتجات القرية

وأوضحت «عبدالمنعم»، أنها ستقوم بجولات مستمرة لمتابعة تطوير منطقة الفواخير بالفسطاط، وتشجيع منتجات القرية من خلال العمل على تسويقها، خاصة أنها تحف فنية متنوعة الأشكال من أواني المائدة وأشكال الفخار المستخدمة في الزينة والمجسمات، وبالتالي سيتم العمل على وضع القرية على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستويين المحلي والعالمي.

توصيل المرافق لقرية الفواخير

وأوضحت أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، علاوة على مواصلة تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وطلاء الواجهات الواجهات وإضاءة الموقع بشكل جمالي، مع تركيب لاند سكيب زراعي وزيادة المساحات الخضراء داخل القرية بواسطة هيئة النظافة، كما يتم إضافة أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها.

وأشارت إلى أنه يجرى دراسة إقامة مجمع خدمات ومطاعم بالقرية لتلبية احتياجات السائحين وزوارالقرية، فضلا عن التخطيط لإنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل دائم ومتميز.