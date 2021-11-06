أتوبيس لنقل زوار معرض قرية الفواخير بمصر القديمة مجانا غدا

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توفير أتوبيس مجاني غدا لنقل زوار ورواد مهرجان ومعرض قرية الفواخير بالفسطاط بمصر القديمة، وستكون نقطة التحرك من أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة.

ويُجرى بعد قليل الافتتاح الرسمى لاحتفالية ومعرض قرية الفواخير، بحضور كبار المسؤولين، على أن يُفتح غدا أمام الجمهور.

وقالت نائب المحافظ لـ«الوطن»، إن تلك المعارض تهدف إلى تسويق منتجات الفواخير من أدوات وأوان منزلية وزينة ومجسمات وتحف فنية، وعرضها للجمهور، وقريبا ستوضع قرية الفواخير على خريطة السياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من السياح لزيارة القرية ومشاهدة المنتجات، علاوة على تسويق المنتجات إلكترونيا للحرفيين من أصحاب الفواخير الموجودة داخل القرية، من خلال موقع «أيادي مصر»، برعاية وزارة التنمية المحلية.

إحياء صناعة الفواخير

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق من أجل إحياء صناعة الفواخير، لاستكمال مسيرة إنتاج التحف الفنية والأدوات المنزلية والهدايا من أواني طعام وانتيكات وفازات ونوافير وطواجن وغيرها من الأشكال والمجسمات الفنية الجميلة، مشيرة إلى أن أعمال التطوير شملت توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي لقرية الفواخير، التي تحوي نحو 152 فاخورة وأتيليه داخل القرية، مع إزالة كل العشوائيات المحيطة بالقرية مركز صناعة الفخار، والتواصل المستمر مع الحرفيين والعاملين في الفواخير للتعرف على احتياجاتهم، وكل ما يلزمهم، وتم التركيز على القرية خلال الآونة الأخيرة وطلاء واجهات المباني مع تشجير المساحات الخضراء.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن قرية الفواخير تقع في موقع متميز داخل الفسطاط بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة داخل مصر القديمة.