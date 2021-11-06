أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم: مشاركة طلاب الجامعات في محو الأمية

تسلمت جامعة عين شمس، اليوم، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021 بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ونزار حسن، القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، وبمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وشرح الدكتور طارق شوقي مسيرة الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه برنامج محو الأمية، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم، والتي جاءت كالآتي:

أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم: إعلان المحافظات الحدودية خالية من الأمية قريبا

- وزارة التربية والتعليم تستهدف القضاء على محو الأمية في مصر قبل 2030، حيث توجهت الوزارة للقرى الأكثر فقرًا، وكذلك المحافظات الحدودية للعمل على إعلانها خالية من الأمية في أقرب وقت.

- جمهورية مصر العربية حصلت على جائزة اليونسكو في محو الأمية 2021.

- نجاح تجربة مصر في تعليم الكبار كإنجاز جديد يضاف للجمهورية الجديدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية.

- العمل على تنمية قدرات الدول الأعضاء المشاركة فيما يخص السياسات العامة وكذلك تنفيذ البرامج بجانب عمليات تقييم معدلات محو الأمية.

- توسيع أنشطة محو الأمية للفتيات والنساء، وكذلك تعزيز طرق تنفيذ برامج محو الأمية فنيًا.

- استخدام التكنولوجيا في الاتصالات والمعلومات.

- توسيع نطاق عمليات الرصد والتقييم.

- توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات وعلى رأسها الجامعات، لمشاركة طلابها في محو الأمية.

- برنامج تعليم الكبار لا يقتصر على تعليم مبادئ الكتابة والقراءة وإنما يعمل على تشكيل وجدان وعقل المتحرر من الأمية.

وزير التعليم: توسيع أنشطة محو الأمية للفتيات والنساء

- الوزارة استهدفت محو أمية 160 ألف شخص بمختلف القرى التي ينفذ بها المشروع.

- إعداد خريطة عمل كبرى لحصر أعداد المستهدفين من محو الأمية بالإضافة إلى بناء فصول في هذه المناطق.