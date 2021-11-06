«التعليم»: مدارس «ستيم» تعمل بكامل طاقتها نهاية الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يجرى حالياً العمل على قدم وساق لتنفيذ جميع مطالب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظة سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر، لتوفير بيئة تعليمية مشجعة للطلاب من خلال توفير عدد من المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه يجرى حالياً تشغيل جميع المعامل بكامل طاقتها وتوصيل الإنترنت، بجانب توفير مراجعة للقراءة وآلات تصوير، وتسيلم أجهزة لاب توب لكل طالب، موضحاً أنَّ هناك تنسيق كامل مع مديريات التعليم للوقوف على انتظام العملية التعليمية في المدارس وتنفيذ مطالب الطلاب وأولياء الأمور.

لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم

وتابع المصدر، أنَّه يجرى حالياً توفير معلمين لهذه المدارس لسد العجز في جميع المواد الدراسية، خاصة أنَّ هذه المدارس تدرس عدد كبير من المقررات الدراسية بالإضافة إلى التدريبات العملية، موضحاً أنَّ توفير المعلمين يتمّ تباعاً: «نعمل على الانتهاء من سد العجز في المعلمين بنهاية الأسبوع المقبل».

وأكّد المصدر، أنَّه تمّ عقد لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، والعمل على تنفيذها، مشيراً إلى أنَّ هذه النوعية من المدارس تهتم بتشجيع الطلاب على ابتكار مشروعات خدمية تفيد المجتمع.

محافظات توجد بها مدارس ستيم

وفي سياق منفصل ترصد «الوطن» أبرز المحافظات التي تشمل مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:

- مدرسة الإسماعيلية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الإسكندرية.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسيوط.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنين.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية.

- مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا المعادي.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر.

- مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا سرس الليان بالمنوفية.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية بنين السادات.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا.

- مدرسة كفر الشيخ للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة بني سويف للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة الفيوم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة سوهاج للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقليوبية العبور.

- مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية.