وزير التعليم يحذر من الكتب غير المعتمدة: «مزورون سرقوا ما لا يملكون»

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور من الاعتماد على كتب غير معتمدة رسميا في المذاكرة والاطلاع على المقررات الدراسية، خاصة مع انتشار الكثير من الكتب في المكتبات بحجة أنها تشمل المناهج الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وبأسعار رخيصة.

«شوقي» للطلاب: المذاكرة من الكتب الرسمية أو الخارجية المعتمدة

وشدد «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاعتماد في المذاكرة على الكتب الرسمية أو الكتب الخارجية المعتمدة، مؤكدا أن الوزارة وفرت مناهج مطورة تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتربطهم بالبيئة المحيطة، فضلاً عن توفير منصات تعليمية تساعد الطالب على فهم المقرر الدراسي من خلال الشرح بالصوت والصورة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على أولياء الأمور عدم دفع مبالغ مبالية لكتب خارجية غير معتمدة لمزورين سرقوا ما لا يمتلكون: «مزورين سرقوا ما لا يمتلكون»، لافتا إلى أن الكتب الرسمية يجب أن تكون الخيار الأول للطلاب وأولياء الأمور.

التعليم تعلن خدمات تعليمية جديدة للطلاب لتطوير اللغة الإنجليزية

وفي سياق منفصل، حث الدكتور طارق شوقي، المهتمين بتطوير لغتهم الإنجليزية، بضرورة التعرف على كيفية استخدام أدوات بريتانيكا لتحسين اللغة الإنجليزية والمشاريع البحثية، من خلال الدخول هــــــــــــنا لحضور عمل بريتانيكا يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح أن الوزارة وفرت منصات عديدة تساعد الطلاب على تحسين مستواهم التعليمي مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم ومنصة ذاكر ومنصة محتوى نجوى ليمتد، مشدداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات والتي تعتبر مكملة للحضور في المدارس وليست بديلة.

ونوه إلى أنه تم تطوير المقررات الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أنها مقررات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.