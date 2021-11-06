«التعليم» تكشف عن غرامة الغياب من المدرسة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن غرامة الغياب من المدرسة دون عذر، موضحة أن هناك غرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة على أنها حريصة على تطبيق كل الإجراءات الوقائية في المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديريات التعليم ومديريات الصحة في كل مكان، لافتة إلى أنه غير مسموح للمعلمين بدخول المدارس دون الحصول على لقاح كورونا.

غرامة الغياب من المدرسة تصل إلى 10 جنيهات

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن غرامة الغياب من المدرسة تصل إلى 10 جنيهات، فيوضح المستند أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

الغرامة يتم إيداعها لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن غرامة الغياب من المدرسة تصل إلى 10 جنيهات، يتم إيداعها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وأوضحت أن عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر تأتي وفق القرار الوزاري رقم 19 الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2021، والذي يؤكد على ضرورة تحصيل غرامة 10 جنيهات عن غياب 10 أيام متصلة أو منفصلة طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 في نص المادة 19 والمادة 21.

رسوم إعادة القيد تبلغ 25 جنيهاً طبقا للقرار الوزاري

ونوهت إلى أن القرار كشف عن تفاصيل تحصيل رسوم إعادة القيد والتي تبلغ 25 جنيهاً طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 المادة 7، لافتة إلى أنه هناك مجموعة من الفئات التي يتم إعفاؤها من المصروفات الدراسية وهم أبناء الشهداء وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية وأبناء مصابي الثورة.