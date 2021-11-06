لطفي لبيب يعتزل التمثيل: «مش قادر أقف على رجلي»

أعلن الفنان الكبير لطفى لبيب، اليوم، اعتزاله التمثيل، وذلك خلال تكريمه من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

جلطة تُوقف مشوار لطفي لبيب الفني

وقال لبيب، في تصريح لـ«الوطن»: «ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما يريده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر».

لطفي لبيب: أعشق الفن وسأظل متابعا له

وأوضح لبيب أنه مازال يتابع الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون مؤكدا أنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل.

وأكد لبيب أنه حصل على وسام نجمة سيناء وأنه سيظل يفتخر بهذا الوسام لآخر يوم في عمره، وشدد لبيب على أهمية تقديم أكثر من عمل درامي عن انتصارات حرب أكتوبر.

جدير بالذكر أن الفنان لطفي لبيب قد اصيب بتلك الجلطة منذ 3 سنوات ومازال يعاني من آثارها حتى اليوم، وحاول التعامل معها وشارك في مسلسل رجالة البيت لكنه فشل في الاستمرار بالتمثيل لعدم قدرته على الوقوف.