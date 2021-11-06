القومي للمرأة: كورونا تسببت في زيادة معدلات الجريمة عالميا بنسبة 25%

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقًا، إن بعض الأعمال السينمائية تُظهر العنف، ويكرم البطل الذي يقدم العنف في كل المهرجانات وفي كل المجالات وكأنه نموذج، وتوجد دراما تعرض أنماطا من بطل ينفذ أعمال عنف، وتُظهره بأنه بطل همام في غيبة من القانون وكأن المجتمع لا يوجد به رادع، وهو أمر غاية في الخطورة.

الجريمة موجودة على مر التاريخ وفي جميع المجتمعات والشرائح الاجتماعية

وأضافت خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن الجريمة موجودة على مر التاريخ وفي جميع المجتمعات والشرائح الاجتماعية، ومع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» زاد معدل الجريمة على مستوى العالم بنحو 25%، كما أن المرأة تعتبر الأكثر تعرضا للعنف في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن المجتمع المصري جزء من العالم وبالتالي قد تطوله حوادث عنف وجريمة بشكل متكرر.

الإنسان أصبح حاليا كائن افتراضي مع ظهور السوشيال ميديا

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الإنسان كائن اجتماعي ولكنه أصبح حاليا كائن افتراضي مع ظهور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فالتكنولوجيا الحديثة سوف تجعل الإنسان خياليا لا يعيش على أرض الواقع وغير قادر على التعامل مع الآخر بشكل اجتماعي، الأمر الذي حدث عند الأطفال بعد مرور فترة من عدم الذهاب للمدارس جراء جائحة كورونا، مطالبة برصد ما يفكر فيه الجيل الجديد، ولابد من وجود ثقافة الحوار والاحتواء.