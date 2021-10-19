فرص عمل بالمجلس القومي للمرأة في المنيا

أعلن المجلس القومي للمرأة، توافر فرص للعمل في مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الممول من الإتحاد الأوروبي في محافظات القاهرة، البحيرة، الغربية، المنيا، الأقصر.

رابط التقديم لفرص عمل المجلس القومي للمرأة

وأوضح فومي المرأة في بيان له، أنه على من يرغب في التقدم للوظيفة، الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس، لمعرفة تفاصيل كل وظيفة، عبر هذا الرابط (من هنا)، علما بأن آخر موعد لتلقى الطلبات 28 أكتوبر الجاري، ولن يلتفت إلى ما يرسل بعد هذا التاريخ.

يذكر أن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، يهدف إلى توفير بديل للهجرة غير الشرعية، من خلال تنمية المشروعات، وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب في المناطق والقرى المعروفة كونها محافظات تشتهر بأنها مصدرة أو مرسلة للهجرة غير الشرعية.

36 شهرا مدة المشروع في المنيا والمحافظات المستهدفة

ويبلغ الإطار الزمنى للمشروع، 36 شهرا، يجري فيها تنفيذ برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال، ووحدات خدمات تنمية الأعمال، في كل محافظة من المحافظات المستهدفة للمشروع، وهي: البحيرة والغربية في الدلتا، الأقصر والمنيا في صعيد مصر من أجل تحقيق الاستدامه ومواصلة أنشطة المشروع بعد انتهائه.

والفئات المستهدفة للمشروع، هن السيدات المعيلات لأسرهن، الباحثات عن فرص دخل، سواء كانت من المنزل أو من خلال سوق العمل.

وتعتبر ربات الأسر من الفئات ذات الأولوية في اتخاذ إجراءات لحماية أطفالهن من الظروف الاقتصادية، التي قد تجعلهن يلجأن إلى الهجرة غير الشرعية، وهذه الإجراءات ستمنحها الفرصة، لتعزيز المهارات والحصول على الأموال التي تدعمها للعمل أو تساعدها في البدء أو تنمية مشروعها الخاص، كما أن سيكون هناك فرصة للشباب الباحث عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، هم فئات مستهدفة أيضا للمشروع.