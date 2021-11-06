3 وزراء ومحافظ القاهرة يتفقدون قرية الفواخير بالفسطاط بعد تطويرها

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، في افتتاح قرية الفواخير بالفسطاط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.

الوزراء يتفقدون قرية الفواخير

وقام الوزراء والمحافظ، بجولة تفقدية لأعمال التطوير بالقرية والمعرض الذي أقيم بها لعرض منتجات الفخار والخزف، حيث استمعوا إلى شرح مفسر عن أعمال التطوير، كما استعرض كل فنان الأعمال الفنية الخاصة به، وكان من بين العارضين الفنان محمد مندور، الذي قام بعمل ثلاثة نماذج من الفخار، يتم عرضها حاليا بقاعة العرض المركزي بقسم العصر الحديث بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

تطوير قرية الفوازير لتشجيع الحرف اليدوية

وجاءت أعمال تطوير قرية الفوازير لتشجيع الحرف اليدوية، فهي تعتبر أحد المزارات السياحية لتعريف السائحين والزائرين من المصريين بتاريخ صناعة الفخار في مصر، حيث تُعد أقدم الحرف التراثية منذ عهد قدماء المصريين.

وشملت أعمال تطوير قرية الفواخير، تركيب لاند سكيب زراعي، وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة، لوضع بعض المنتجات عليها بشكل جمالي، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتزويدها بأفران صديقة للبيئة، وتوصيل جميع المرافق.