«السياحة»: عقوبة المنشآت المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا تصل للغلق

قال الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن الموسم السياحي الشتوي يعتبر الأهم للسائحين القادمين من الدول الأوروبية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على أراضيهم ورغبتهم بالتمتع بحالة الطقس الجيدة في مصر، «إحنا بنهتم جدًا بصحة الزائر والعاملين في القطاع، وعندنا ترتيبات كبيرة في الضوابط ومراقبتها يوميًا».

بهجت: الخطة الترويجية التي أطلقتها الوزارة لمصر أبهرت العالم

وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى والطلبات من قبل السائحين على مدار اليوم وبعدد من اللغات، لافتة إلى أن الخطة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة لمصر أبهرت عددا كبيرا من مواطني العالم، ومنها الاحتفالات والافتتاحات الجديدة في الشق السياحي والأثري.

بهجت: أغلب الدول الأوروبية تأتي لمصر للاستمتاع بالمناخ

وأوضحت أن العالم أجمع يترقب الاحتفالات الخاصة بافتتاح طريق الكباش الجديد كونه الحدث الأبرز حاليًا، كما اعتمدت الوزارة خطة لربط السياحة الترفيهية بالثقافية، «إحنا عندنا السياحة الثقافية مميزة، وأغلب الدول الأوروبية بتيجي مصر للاستمتاع بالمناخ، وعملنا ليهم منتج مميز للاستفادة من السياحة الترفيهية والثقافية في برنامج ترفيهي متكامل يشمل زيارة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان».

وأكدت أن الوزارة تطبق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا في القطاع الصحي، كما أنها تقوم بمعاقبة كافة المخالفين للإجراءات الاحترازية التي طبقتها الوزارة على المنشآت السياحية التي تصل إلى غلق المكان، «إجراءاتنا شديدة الصرامة، وكلها مرتبطة بصحة الإنسان سواء زائر أو عامل في القطاع».

وتابعت: «فيه تشديد على المنشآت الفندقية وبنتابع أمرها بشكل يومي وبصرامة كبرى، وأي مخالفة بيتم رصدها بناخد الإجراءات ضدهم بالغلق لمن لا يلتزم بالإجراءات، وفيه تشديد كبير جدا في التعامل معاهم».