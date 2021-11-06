وزير السياحة يناقش مع مدير قسم المصريات بـ«اللوفر» تطوير متحف التحرير

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، فانسون روندو، مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، وذلك مقر المتحف القومي في الفسطاط؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، بحضور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

تطوير متحف التحرير

وخلال اللقاء، استعرضت آخر تطورات الأعمال التي يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير متحف التحرير؛ الذي يضم خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف برلين بألمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر في فرنسا.

استئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، التي توقفت عام 1986م، ثم استأنفت مرة أخرى في مارس عام 2020م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

يذكر أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن أعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقي والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وإزالة الأملاح من عليها.