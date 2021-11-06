«أبوظبي التجاري - مصر» يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2021

أعلن بنك «أبوظبى التجارى - مصر» عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفع صافى أرباح البنك قبل المخصصات والضرائب بنسبة 48% بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليصل إلى 924 مليون جنيه، ووصل صافى الأرباح إلى 379 مليون جنيه بزيادة 2.6% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وقال البنك، فى بيان، إن إجمالى الأصول سجّل ارتفاعاً بـ37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وكذلك ارتفع كل من صافى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، كما سجّل إجمالى ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار فى نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.

وعلق إيهاب السويركى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى، قائلاً: «نحن فخورون بما حققناه من نجاح وإنجازات خلال العام الأول على إطلاق البنك بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الإسراع فى تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف أن نكون البنك الأكثر تفضيلاً لعملائنا. وبالفعل استطاع البنك تحقيق نمو قوى ومضى بخطى ثابتة، ما عكسته مؤشرات الأداء المالى على مدار العام. نجح البنك فى أن يكون الأسرع نمواً فى التحول الرقمى الذى يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة».

وأضاف أن البنك قام برقمنة العديد من المعاملات لتطوير خدماته الرقمية فى وقت قياسى، والتى لقيت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من عملاء البنك، حيث وصلت الزيادة فى عدد المستخدمين 320%، و50% فى المعاملات الرقمية.

وتابع «السويركى»: «نتطلع ونطمح للمزيد من النمو والتطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه لتحسين مستويات كفاءتها لنتمكن من مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزى».

وأظهرت المؤشرات المالية أداء متميزاً بشكل عام، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11%، وذلك بعد زيادة رأس مال البنك المصدّر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه، كما زاد كل من صافى الدخل من العائد بنسبة 40.8% وصافى الإيرادات من الأتعاب والعمولات بنسبة 85.8% فى نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2020.

ويحرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم فى المصروفات، مما أدى إلى انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار فى تدعيم البنية التكنولوجية ومواكبة خطة النمو، بحسب «السويركى».

وحقق البنك زيادة بلغت حوالى 10% فى عدد العملاء مع حرص البنك على الحفاظ على جودة محفظة القروض وتنوعها، حيث نجح البنك فى خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4%، كما حرص البنك على تدعيم المخصصات التى ارتفعت بنسبة 290% بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بنهاية 2020، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 24.7% بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحة.

وعلى صعيد آخر، يعمل قطاع تمويل الشركات الكبرى فى بنك أبوظبى التجارى- مصر على جذب عملاء جدد بقطاعات متعددة، هذا إلى جانب دعم للعملاء الحاليين فى معاملاتهم اليومية وتطوير أعمالهم، بما يتواكب مع استراتيجية البنك التوسعية، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى نسبة نمو قدرها 20% فى نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

كما حقق البنك زيادة كبيرة فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 41% فى نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

«إيهاب السويركي»: ٪320 زيادة في عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية بالبنك حتى نهاية سبتمبر

ويعمل بنك أبوظبى التجارى- مصر، على التوسع فى مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة فى مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التى تتميز المجموعة الإماراتية بها على المستوى الإقليمى، وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ6.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبى التجارى- مصر حصل مؤخراً على 5 جوائز مرموقة خلال فترة وجيزة منذ بدأ أعماله بالسوق المصرية، حيث أعلنت مجلة «جلوبال بيزينس أوتلوك» البريطانية عن حصول بنك أبوظبى التجارى- مصر على جائزة «البنك الرقمى الأسرع نمواً» لعام 2021، كما منحته مؤسسة «ديجتال بانكر» أربعاً من الجوائز المتميزة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى التجزئة المصرفية وهى جائزة «أفضل برنامج للتحول الرقمى»، و«التميز فى التحول التكنولوجى»، و«أفضل مبادرة للشمول المالى»، و«أفضل برنامج لتوظيف الخريجين». وجاء ذلك استكمالاً لمسيرة نجاحه منذ إطلاق علامته التجارية فى السوق المصرية العام الماضى.