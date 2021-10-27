رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

استقبل الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور رامي إسكندر، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

سوسة: لائحة موحدة لمراكز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعات

وقال الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، إن زيارة وفد المجلس الأعلى للجامعات لجامعة بنها، تأتي في إطار متابعة وزارة التعليم العالي لأداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات الحكومية تمهيدا لإعداد لائحة موحدة لتلك المراكز.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، على الدور المهم الذي تقوم به مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في تنظيم الدورات والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة و تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالمجتمع الجامعي.

انضمام عضو جديد للجنة التنفيذية بمشروع الاختبارات المميكنة

في سياق أخر، قدم الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بانضمامه عضواً باللجنة التنفيذية لمشروع الاختبارات المميكنة بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور جمال سوسه، إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الأساتذة وشباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

يذكر أن جامعة بنها من أوائل الجامعات المصرية التى قامت بإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بهدف تطوير وتحديث برامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الالكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.