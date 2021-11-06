«الأوقاف» عن إزالة صناديق التبرعات بالمساجد: لم نمنع التبرع العيني

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت منع وضع صناديق التبرعات في المساجد، لكن هذا لا يعني منع التبرع العيني.

التبرعات العينية تسجل في دفتر

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن التبرع العيني متاح مثل التبرع، مثل المصابيح ومواد النظافة وغيرها، مشددًا على أنها تسجل في دفتر يتبع المسجد تعتمده مديرية الأوقاف.

حسابات لتلقي التبرعات المادية

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن الوزارة خصصت أرقام حسابات للتبرع للمساجد: «هناك رقم حساب لصندوق عمارة المساجد، ورقم حساب لتبرعات البِر، أما بالنسبة لفواتير المياه والكهرباء، فإن الوزارة هي الجهة التي تدفع قيمتها».

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه سيُجرى فتح حسابات بنكية لمجالس إدارة المساجد: «لم نمنع التبرعات، لكن الإجراء الأخير يستهدف السير وفق إجراءات الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري مبنى ومعنى، فنحن نحقق درجات الشفافية ونطور ونحدث العمل في المسجد من خلال هذه الآلية».

وفي وقت سابق، حذر الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أئمة المساجد من طلب التبرعات النقدية للمساجد، مؤكدًا أن هذا الأمر سيعرضهم للتحقيق والمسائلة القانونية، ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي وحوكمة جميع الأمور المالية في إطار خطة التحول الرقمي.