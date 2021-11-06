الأوقاف تحذر الأئمة من طلب التبرعات لصناديق المسجد «تعرضهم للمساءلة»

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن قرار الوزارة بمنح مهلة قدرها 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي وحوكمة جميع الأمور المالية في إطار خطة التحول الرقمي، مشددًا على أن أي إمام يقدم على خطوة مثل هذه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الصريحة.

ضمان توجيه عملية التبرع بنسبة 100% إلى مصرفها الصحيح

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا القرار يستهدف ضمان توجيه عملية التبرع بنسبة 100% إلى مصرفها الصحيح، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي تبرعات أو أموال داخل المساجد وعدم السماح بوضع أي صناديق باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور فقط، وسيصدر به قرار يتضمن أسماء المساجد وعدد الصناديق وأرقامها المسلسلة وسيتم فتحها عن طريق لجنة تخضع للتصوير الكامل.

مخالفة جسيمة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن مطالبة بعض الأئمة المصلين بالتبرع للمساجد يعد مخالفة جسيمة وخروجا عن مقتضيات الواجب الوظيفي يعرض الإمام للمساءلة القانونية بتهمة استغلال الوظيفة العامة لجمعة الأموال.

توجيه لجميع المديريات بالتعامل مع الأمر

وواصل عبدالله حسن: «أي إمام يقدم على خطوة مثل هذه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الصريحة، لأن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة، حيث سيتم إحالته للشؤون القانونية والتحقيق معه»، مشددًا على أن الوزارة وجهت جميع مديري المديريات بالتواصل مع مديري الإدارات في كل مساجد مصر لمتابعة هذا الأمر.