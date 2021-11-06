«الأوقاف» تطبق قرار إلغاء صناديق التبرعات خلال 10 أيام.. وعلى المساجد تقنين أوضاعها

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت حظر جمع التبرعات أو المساعدات النقدية أو وضع صناديق التبرعات بالمساجد في فترة لن تتجاوز لتطبيقها الـ10 أيام، لافتا إلى أنه على كل مسجد فتح حساب بالبنك المركزي وإعلان رقم الحساب على واجهة المسجد، موضحا: «مش هيكون فيه صناديق للتبرعات بالمساجد، وفيه رقم حساب هيتعلق على المسجد للي عايز يتبرع».

إلغاء صناديق التبرعات بالمساجد

وأضاف «العيسوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن قرار الوزارة الأخير جاء لتطبيق خطة الدولة في حوكمة الأمور المالية من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية في التبرع للصناديق المختلفة، ولذا أصدرت الوزارة قرارا بتنظيم ضوابط التبرعات العينية بالمساجد بشكل دقيق يضمن الشفافية والنزاهة.

وتابع: «صناديق التبرعات في المساجد كان فيها مشاكل لأنه مكنش فيه حوكمة عليها، والقرار جاء لتنظيم تلك الصناديق وآلية التبرع».

استمرار صناديق النذور

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه بالنسبة لصناديق النذور فعددها 220 صندوقا موزعة على 190 مسجدا على مستوى الجمهورية، إلا أن آلية عملها محددة ضمن القانون، وتظل موجودة دون اختفاء، معلقا: «صناديق التبرعات غير النذور».

وأكد أن التبرع بالمساجد يكون عن طريق الحساب الرسمي الخاص بمجلس إدارة المسجد، وتحت مسمى «صندوق عمارة المساجد والأضرحة في البنك المركزي أو البر لخدمة المجتمع».

وتابع في رسالة منه للمساجد: «قدامكم فرصة تقننوا أوضاعكم، لأنه وفي خلال 10 أيام يتم التشديد على تلك الإجراءات».