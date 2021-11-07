انتهاء الأسبوع الأول من صرف تموين نوفمبر دون شكاوى من نقص في السلع

ينتهي اليوم الأحد الأسبوع الأول من صرف التموين لشهر نوفمبر الجاري، والذي بدأ صرفه يوم الاثنين الماضي الذي وافق 1 نوفمبر، ويستمر صرف التموين لهذا الشهر حتى يوم 30 نوفمبر، لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية.

نسبة صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول من الشهر

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية للمواطنين الذين قاموا بصرف الحصص والمقررات التموينية المخصصة لهم، بمرور الأسبوع الأول من الشهر نسبة 25%؜ من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم صرف التموين والمقيدين على منظومة الدعم التمويني.

منظومة الدعم

ويبلغ عدد البطاقات التموينية بمنظومة الدعم التي تصرف التموين شهريا، 23 مليون بطاقة تموين، مقيد بها 64 مليون مواطن، يصرفون الحصص السلعية شهريا، و72 مليون مواطن يصرفون الخبز المدعم يوميا من المخابز البلدية.

استمرار ضخ السلع الأساسية لمنافذ الصرف

ولا تزال تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا الآلاف من السلع الأساسية لمنافذ صرف السلع بجميع المحافظات من أجل توفيرالاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة.

9 آلاف طن من السلع تضخ يوميا

وتضخ وزارة التموين يوميا، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدد 9 آلاف طن أغذية أساسية مقسمة كالتالي: 4 آلاف طن سكر يوميا، و3 آلاف طن زيت يوميا، وألف طن أرز يوميا، وألف طن مكرونة يوميا.

حملات يومية بتوجيهات من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين، بشن حملات يومية بجميع المحافظات على منافذ صرف السلع، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين وبيعها بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة، وهناك رقابة مشددة حاليا على عدد 38 ألف منفذ بدال تمويني و6300 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي، على مستوى المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.