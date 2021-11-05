التموين: 20% من المستحقين صرفوا السلع التموينية لشهر نوفمبر حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، انتظام صرف السلع التموينية ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر، وذلك منذ بدء أول أيام الصرف يوم الاثنين الماضي الموافق 1 نوفمبر.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة صرف السلع التموينية بلغت حتى الآن 20%؜ من إجمالي المستحقين لصرف حصص تموين شهر نوفمبر، لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين في كل منافذ التموين التابعة للوزارة بفروعها المختلفة.

كميات كبيرة من السلع التموينية يوميا

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا لمخازن الجملة المنتشرة على مستوى المحافظات، عدد 4000 طن من سلعة السكر، و3000 طن من سلعة الزيت، و1000 طن من سلعة الأرز، و1000 طن من سلعة المكرونة.

1500 مخزن جملة لصرف السلع الأساسية

ويبلغ عدد مخازن الجملة التي تمد منافذ الصرف بالسلع الأساسية، 1500 مخزن جملة، فيما يصل عدد منافذ صرف السلع إلى 40 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، مع وجود عدد 1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية توفر السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير المقيدين على منظومة الدعم.

موعد انتهاء تموين شهر نوفمبر

ويستمر صرف تموين شهر نوفمبر حتى يوم 30 من الشهر نفسه، حيث تفتح منافذ صرف السلع أبوابها أمام المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، فيما يبلغ عدد المواطنين المستحقين لصرف التموين كل شهر عدد 64 مليون مواطن هم عدد الأفراد المقيدين على منظومة دعم التموين، فضلا عن وجود عدد 72 مليون مواطن مستحقين لصرف الخبز يوميا فقط، بواقع 5 أرغفة حصة المواطن من الخبز يوميا بواقع 150 رغيفا طوال الشهر للمواطن.