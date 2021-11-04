«التموين»: زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 3.4 مليون طن بدلا من 1.4

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، إن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من أهم السلع الأساسية مثل الأقماح والسكر والزيت واللحوم والدواجن أكثر من 3 أشهر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

السعة التخزينية للقمح

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر قناة «DMC»، أن وزير التموين زار محافظة بورسعيد لتدشين صومعة ضخمة بسعة تفوق الـ100 ألف طن، لافتًا إلى أن السعة التخزينية لجمهورية مصر العربية كانت تبلغ 1.4 مليون طن في 2014، مقابل 3.4 مليون طن قمح هذا العام: «نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة حتى لا تتلف بسبب الشمس أو الرطوبة والحشرات، كما أن منظومة الصوامع الجديدة مميكنة».

احتياطي القمح يكفي أكثر من 5 أشهر

وتابع معاون وزير التموين للاستثمار واللوجستيات: «طبقا لتوجيهات القيادة السياسية يجب أن يتوفر لدى الدولة المصرية مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية، فنحن لدينا احتياطي بأكثر من 5 أشهر من القمح، كما أن كل السلع يزيد مخزونها الاستراتيجي عن 3 أشهر».

أهمية مشروع المليون ونصف مليون فدان

وأشار وائل عباس، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية في الدولة المصرية، وهو ما أدى إلى كثافة توريد الأقماح في الموسم الماضي، كما أن صوامع المنحة الإماراتية بواقع المليون ونصف المليون وصوامع التمويل السعودي أدت إلى زيادة تخزين القمح.