تحذيرات رادعة من «التموين» لمخزني السلع.. احذرها

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص منشور دوري لها، وجهته إلى مديريات التموين في المحافظات لتوزيعه على مكاتب التموين، من تخزين السلع بمنافذ صرف التموين.

إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بالدعم

ونص المنشور الذي تسلمته مديريات التموين، على أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت احتكاره لسلعة بعينها أو تخزينه لكميات كبيرة لها بهدف التربح.

«التموين» تتصدى لبيع السلع بأسعار مرتفعة

كما نص منشور الوزارة على اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الحملات التفتيشية ضد كل من يرفع أسعار السلع ولا يلتزم ببيع السلعة بالسعر المعلن عنها بفواتير البيع الضريبية.

أحمد كمال: مخزون السلع الإستراتيجية آمن

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع «جمعيتي»، إن الوزارة لديها مخزون آمن من السلع يكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر في عدد من السلع منها «القمح والسكر والأرز والزيت».

متحدث التموين: مصر قاربت على إعلان اكتفائها الذاتي من السكر

ونوه كمال، إلى زيادة المخزون الإستراتيجي لدى مصر من سلعة السكر بداية من شهر يناير المقبل، وهو موعد حصاد محصول البنجر وقصب السكر، مشيرا إلى قرب إعلان مصر اكتفائها الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك المحلي.

كمال: هدفنا وصول الدعم لمستحقيه فقط

وأوضح كمال، أن التعليمات المشددة التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتكثيف الرقابة التموينية، تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تاجر من احتكار أي سلعة، مؤكدا على أن مهمة الحملات التفتيشة أيضا هي التأكد من أن السلع تباع للمواطنين بالأسعار المعلن عنها من الوزارة دون أي زيادة على المواطنين، فضلا عما تسعى إليه الوزارة دائما في توافر السلع التموينية والسلع الغذائية الأخرى وغير الغذائية في الأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة.