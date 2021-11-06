«الصيادلة» ترد على إبراهيم عيسى: نتعلم القرآن لنطبقه في معاملة المرضى

علق الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر، على ما أثير مؤخرًا بعد تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن قراءة الصيدلي للقرآن أثناء عمله، قائلا: «الصيدلي الحافظ للقرآن الكريم يعرف تعاليم الدين خاصة في معاملة المرضى والمجتمع ككل».

وأكد وكيل نقابة صيادلة مصر، لا يوجد أي تعارض بين القرآن وعلوم الدين من ناحية والعلوم الدنيوية من ناحية أخرى ومنها علم الصيدلة، موضحًا أن ما قاله الإعلامي إبراهيم عيسى حول استغرابه من قراءة الصيدلي للقرآن الكريم أثناء عمله ينم عن عدم فهم بأمور الدين بحسب تعبيره.

وكيل الصيادلة يرد على إبراهيم عيسى

وتابع وكيل نقابة الصيادلة في تصريح خاص لـ«الوطن» ردا على تصريحات إبراهيم عيسى: «أنا شخصيا خريج كلية الصيدلة جامعة الأزهر وأفتخر بأني خريج الأزهر تلك الجامعة التي تختص بتعليم القرآن الكريم، فقد علمونا بجانب العلوم الدينية العلوم الدنيوية، نحن خريجو جامعات محترمة تعلمنا الدين والقرآن بجانب الصيدلية هذا يفيدنا بأن نراعي آداب الدين وتعليماته فيما يتعلق بتعاملنا مع المرضى».

الصيدلي قارئ القرآن يعي حدود دينه في تعاملاته

وأوضح «عبد الحميد»: «إبراهيم عيسى واحد مش فاهم يعني إيه القرآن بالنسبة للمسلمين، فأن يكون هناك صيدلي يعي حدود دينه في تعاملاته فهذا أمر جيد ولا يوجد تعارض بين عمل الصيدلي وعلمه وبين قراءة القرآن وتعلمه».

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة: «طالب الصيدلة الذي يتعلم القرآن هو طالب مكافح يستمد أمور دينه من كتاب الله ويخاف ربنا وهو يتكلم، هناك أناس مش فاهمة أمور الدين، وبالتالي قد يدخل بالتعليق على حديث كهذا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهناك من يتناول الموضوع كل حسب آرائه».

واختتم: «ما قاله إبراهيم عيسى عدم فهم لأمور الدين ولدور الصيادلة في المجتمع والصيدلي مش المفروض ينفصل عن دينه»، مؤكدا «لن نزيد في التعليق على التصريحات أكثر من ذلك حتى لا نعطي لقائلها أكثر من حجمه».

تصريحات إبراهيم عيسى

وكان إبراهيم عيسى صرح في إحدى حلقات برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس: «أنا أحيانا كثير لما بدخل الأجزخانة ألاقي الصيدلي اللي قاعد بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك».

وتابع: «لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟، ليه أنا بوديكوا الطب عشان أفهمه أن علم الحديث النبوي بالنسبة له أهم يعني مش فاهم؟ طيب ما كان راح الأزهر كلية أصول الدين ويروح يدرس حضرته إنما رايح كلية علمية عشان يدرس علم!».