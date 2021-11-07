أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم في مستوياتها لجميع الأصناف، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، وصلت خلالها كرتونة البيض إلى أعلى مستوياتها، ما أثر على المواطنين محدودي الدخل، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد 7 نوفمبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما وصلت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم إلى سعر تراوح ما بين 39 إلى 40 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.