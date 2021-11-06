أسعار البيض تواصل التراجع و«شعبة الدواجن» تكشف السبب

انخفضت أسعار البيض اليوم، 6 نوفمبر 2021، حيث انخفض سعر البيض الأبيض والأحمر بقيمة جنيه، بينما استقر سعر البيض البلدي، خلال تعاملات بورصة البيض اليوم، وانخفض سعر طبق البيض محليًا، وفقًا لعدد من المزارع الخاصة بإنتاج البيض والبورصات الخاصة بالبيض والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، كما استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، التي تعتبر من أكثر الأنواع ارتفاعًا في الأسعار في السوق المحلي، وفق ما أعلنته بورصة البيض.

انخفضت أسعار البيض الأبيض ليسجل 40 جنيهًا في بعض المزارع، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 45 و47 جنيهًا في المحلات، وهو سعر يماثل تقريبا السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها.

كما انخفض أيضًا سعر طبق البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطبق نحو 42 جنيهًا في بعض المزارع، ليصل إلى المستهلك ما بين 46 إلى 48 جنيهًا.

سعر طبق البيض البلدي

وظلت أسعار البيض البلدي محافظة على نفس قيمتها الشرائية، حيث سجل طبق البيض البلدي مبلغ 55 جنيهًا للطبق، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

آليات العرض والطلب هي السبب في خفض الأسعار

ومن جانبة قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار البيض انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهو ما تستمر عليه حاليا.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسعار المعلنة هي أسعار غير حقيقية وغير صحيحة بنسبة 100 %، موضحا أن هناك بعض البورصات تعلن أن السعر هو 44 للطبق ولكن عند التنفيذ والشراء الفعلي يكون السعر 40 وهو ما يسبب فارق في السعر وعمل بلبلة في السوق.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن انخفاض أسعار البيض في الوقت الحالي يأتي بسبب اتباع أسعار البيض لآليات العرض والطلب، والتي يخضع لها سوق البيض في مصر، حيث إن السوق لا يخضع لضوابط محددة لقياس نسبة المصروفات للإنتاج ووضع هامش ربح عادل، ولكن يخضع لنظرية العرض والطلب فكلما زاد الطلب وانخفض المعروض ارتفعت الأسعار والعكس.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاعا في الإنتاج أو قلة في الطلب لذلك انخفضت الأسعار، مطالبا بالعمل على توحيد السوق في مصر من خلال وضع ضوابط تضمن للمنتج حقة وكذلك للمستهلك حتى لا يتم استغلاله وليس ترك المنظومة لنظام العرض والطلب.