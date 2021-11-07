بورصة الدواجن اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

بعد استقرار بورصة الدواجن عند أسعار مرتفعة قرابة الشهر، عاودت البورصة انخفاضها واستقرارها مرة أخرى بشكل طفيف، حيث انخفضت كرتونة البيض ووصلت إلى سعر 44 جنيهًا للكرتونة، مع استمرار ارتفاع أسعار العلف والتي تراوحت بين 8450 و8500 جنيه، وذلك بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويقول رئيس شعبة الدواجن، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الأحد، تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

ما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، تراوح ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 37 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.