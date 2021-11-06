المستكاوي عن استبعاد طارق حامد من المنتخب: كيروش قد لا يحتاج للدفاع

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على إعلان الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في مباراتي أنجولا والجابون، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر، موضحًا أن كيروش لديه وجهة نظر، وهو لا يتأثر بأي وجهات نظر أو أحاديث قادمة سواء من نقاد أو جماهير.

احترام وجهة نظر كيروش

وأضاف المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «علينا احترام وجهة نظر كيروش، فعندما استبعد أفشة وشريف في القائمة الأولى، كان ذلك مثار أحاديث الشارع، واليوم الحديث عن استبعاد طارق حامد وزيزو».

استبعاد طارق حامد لا يقلل منه

وتابع الناقد الرياضي، أن استبعاد طارق حامد لا يقلل من كفاءته، إذ إنه أحد الدعامات الدفاعية المهمة في نادي الزمالك: «يبدو أن استبعاد طارق حامد كدفاع في الجابون ليس تقليلًا من كفاءته لكن ربما كيروش لا يحتاج للدفاع أكثر من الهجوم في تلك المباراة».

صعوبة المباراتين

وحول أهمية المباراتين، قال المستكاوي، إن الصعوبة لا تكمن في الفريقين، لكن المنتخب الوطني في أشد الحاجة إلى الفوز حتى تضمن مكانها بين الخمسة الأوائل في التصنيف، وهو ما سيدعم حظوظها في بلوغ نهائيات كأس العالم: «وقوعنا في التصنيف الأول سيجعلنا نتجنب الفرق القوية مثل الجزائر والسنغال، لكن من الواضح أن تواجدنا في الخمسة الأوائل سيكون صعبا».