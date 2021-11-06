وائل جسار يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية على نغمات «بحبك يامصر»

صعد النجم اللبناني وائل جسار لمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية المقام حتى 12 من الشهر الجاري.

بدأ جسار حفله على نغمات أغنيته الوطنية الشهيرة «بحبك يامصر» تحت قيادة المايسترو عادل عايش، ومن المقرر أن يقدم «جسار» في الحفل أكثر من 10 أغنيات من أغنياته القديمة والحديثة.

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقي العربية

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، قد كشفت عن شروط حضور حفلات المهرجان، حيث جاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.

مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدأت من 1 نوفمبر وتستمر حتى 15 نوفمبر على مدار 15 يومًا متتالية، وتضم 33 حفلا غنائيا، بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات هي: «القاهرة، دمنهور، الإسكندرية».