احتجاجات في جلاسكو و8 مدن حول العالم للإسراع في مواجهة تغير المناخ

هتف عشرات الآلاف من نشطاء المناخ وساروا على إيقاع قرع الطبول اليوم السبت، في شوارع جلاسكو، المدينة الإسكتلندية التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ، مطالبين الحكومات بتكثيف إجراءات الحد من استخدام الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري الذي يلحق الضرر بكوكب الأرض.

وندد المحتجون بقادة الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب محادثات المناخ التي يرى النشطاء أنها فشلت حتى الآن في الوصول إلى الإجراء السريع المطلوب

احتجاجات في جلاسكو و8 مدن عالمية لمواجهة تغير المناخ

فيما كان المزاج في جلاسكو متفائلا على الرغم من هطول الأمطار، وكان التجمع سلميا، نظمت احتجاجات على صلة بمكافحة تغير المناخ في مدن أخرى بشتى بقاع أوروبا، ومن بينها لندن وباريس ودبلن وكوبنهاجن وزيوريخ وإسطنبول وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

رفع المشاركون في تظاهرة جلاسكو لافتات حملت عدة رسائل من بينها «إنذار أحمر للبشرية» و«أوقفوا الملوثين الكبار» و«كوب 26، نحن نراقبكم».

وفي وسط لندن، شارك المئات من متظاهري المناخ في مسيرة من بنك إنجلترا إلى ساحة الطرف الأغر، وفي أسطنبول، أحضر متظاهرو المناخ أطفالهم إلى المظاهرة اليوم السبت، للتأكيد على تأثير الاحتباس الحراري على الأجيال القادمة.

فيما بدأ المفاوضون فى قمة المناخ اليوم السابع على التوالي من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء صياغة مسودة الاتفاقات التي يمكن تمريرها إلى وزراء الحكومة للحصول على الموافقات السياسية الأسبوع المقبل.

مناقشات لوضع حد للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية

ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها في المحادثات التي شارك فيها ما يقرب من 200 دولة، التزام جديد بوضع حد للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وحث الدول على مراجعة جهودها بشكل متكرر لزيادة الضغط من أجل خفض أكبر، وتقديم المزيد من الدعم المالي للدول الفقيرة للتكيف مع تغير المناخ.

وفي السياق، قال رئيس القمة ألوك شارما، للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه يتفهم إحباط المحتجين.

وأضاف «أعتقد أننا أحرزنا تقدما بشكل عام، أعتقد أن المفاوضين عملوا بشكل بناء في غرف التفاوض، لقد وصلنا إلى بداية الطريق، حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة، كما تعلمون من جانب المسؤولين الحكوميين. أنا لا أستهين، بالتأكيد، بصعوبة المهمة التي تنتظرنا».

استقطبت مسيرة السبت عددا كبيرا من المشاركين من كافة التوجهات والأعمار، بعد يوم من احتجاج عشرات الآلاف من الشباب أعضاء حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» خارج الأسوار الفولاذية للمؤتمر.

ووصفت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، 18 عاما، أمس الجمعة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في جلاسكو بأنها «فاشلة» حتى الآن، واتهمت القادة بوضع ثغرات متعمدة في القوانين وتقديم صور مضللة للانبعاثات الفعلية لبلدانهم.