باحثة: قلة من المواطنين لا يدركون حجم الإنجازات التي حدثت في مصر

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، إن المواطن المصري يشعر بشكل كبير بحجم الإصلاح الاقتصادي، وأثره الجيد على الجميع، ولكن هناك قلة هي من لا تدرك حجم الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، «الغالبية من الشعب المصري شايف أثر المبادرات والمشروعات اللي بتتم».

الشرقاوي: الدولة اهتمت بمحدودي ومتوسطي الدخل لتحقيق احتياجاتهم

وأضافت «الشرقاوي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه ولتحسين جودة حياة المواطنين تستهدف القيادة السياسية المصريين بشكل عام وليست فئة بعينها، وفي البداية اهتمت بمحدودي ومتوسطي الدخل من أجل تحقيق احتياجات المواطنين والحد الأدني من مقومات الحياة.

الشرقاوي: الدولة وضعت على رأس أولوياتها المواطنين الأكثر احتياجا

وأوضحت أن الدولة حققت للمواطنين الكثير من المشروعات للارتقاء بحيواتهم، مثل المجمعات الحكومية المتكاملة والشقق والكثير من المبادرات الأخرى كالمشروع القومي حياة كريمة، الذي يستهدف الارتقاء بحياة 60% من المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، «الميزانية المرصودة ليه 700 مليار جنيه، والدولة وضعت على رأس أولوياتها المواطنين الأكثر احتياجا».

وأكدت أن الدولة وضعت حلول جذرية لمشكلات مزمنة، ورثتها عن حكومات سابقة، ولذا قامت بإنشاء شبكة طرق عملاقة ومشروعات استثمارية وزراعية بخلاف مشروع بركة غليون السمكي، ومشروع الـ100 مليون صوبة زراعية، وكذا المدن الجديدة الجارى إنشائها، «كل ده بيوفر فرص عمل للشباب، والمواطن بيقول مفيش أثر عائد عليا، لكن الأثر واصل لجميع فئات الشعب المصري».

وأشارت إلى أن مشروع حياة كريمة، هدفه إنشاء قرى نموذجية متكاملة، وهو حل جذري لكافة المشاكل، «مش هنطلع من القرية إلا وإحنا مسلمينها بكافة الخدمات للمواطنين، حتى المشاريع للشباب بردو هنعملها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والبطالة، وكل ده بيحصل طبقا لثقافة كل قرية وأهاليها على حده».

وتابعت: «سياسة الدولة هي حل كافة المشكلات بشكل جذري، وبتبني جمهورية جديدة للأجيال اللي جاية باستراتيجية واضحة، وبالنسبة لمنظومة القطارات فالدولة بتحدث القطارات القديمة وبتشتري قطارات جديدة، والقطاع ده بالذات مينفعش يتقفل لأنه مرفق حيوي ولو ليوم واحد، وبيتم التحديث بأحدث المعايير العالمية».