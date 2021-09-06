الكهرباء: مشروعات قومية حسنت مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في الفيوم

قال المهندس رأفت شمعه، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن قطاع محافظة الفيوم التابع للشركة، والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي به حوالى 720 ألف مشترك، نفذ عددا من المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

ضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال

وأشار «شمعه»، إلى أن القطاع قام بتوصيل التغذية الكهربائية لـ 260 عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، وتوصيل التغذية الكهربائية لـ20 محطة صرف صحى بالمحافظة، بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيواني، لافتا إلى أنه كان لهذه الأعمال مردودا إيجابيا على المواطن، حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الخطط والمشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بمحافظة الفيوم، من خلال أعمال توسعية بإنشاء 7 لوحات توزيع وتنفيذ 153 كم خطوط هوائية جهد متوسط، وتنفيذ 445 كم كابلات جهد متوسط، وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 315 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافه إلى إنشاء 108 محولات جديدة.

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بشبكة الجهد المتوسط

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 80 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 700 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافه إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 1003 محولات.

تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»

وقال «شمعه»، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم، تم إدراج 53 قرية بمركزى أطسا ويوسف الصديق بالمرحله الأولى من المبادرة.

الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية

وأضاف «شمعه»، أنه تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لافتا إلى سعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.