مصرع صياد سقط من أعلى قارب بمركز إدكو في البحيرة

لقي صياد مسن مصرعه السبت، إثر سقوطه من أعلى قارب صيد في بحر إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن، لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى مركب صيد، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «خميس محمد سعد»، 60 سنة، مقيم بقرية «أبو بكر»، وجرى التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ادكو العام، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة عامل في حادث تصادم

كما أصيب عامل بجروح خطيرة وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، جراء تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل، على طريق «حمدي زمران»، التابع لمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى شخص مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة «عمر عبد العزيز قاسم»، 20 سنة، مقيم الدلنجات، مصاباً بكدمة شديدة في الرأس وجرح بالجبهة، وتم إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مزارع سقطت ماكينة ري على صدره

وفي وقت سابق، لقي مزارع مصرعه، إثر سقوط ماكينة ري على صدره، بقرية «النخلة البحرية»، التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة «محمد السيد إبراهيم»، 40 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.