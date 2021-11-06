محافظ البحيرة يقرر النزول بدرجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الخدمي

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي «الخدمات 2021 - 2020» للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بواقع 10 درجات ليكون 180 درجة بعد أن كان 190 درجة.

الاستمرار في قبول ملفات الطلاب

وأشار المحافظ إلى الاستمرار في قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعاً لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلاب.

استيفاء أعداد الطلاب بمدارس التعليم الثانوي «الخدمات»

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لاستيفاء أعداد الطلاب بمدارس التعليم الثانوي «الخدمات» واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.