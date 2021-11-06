سفير بريطانيا: تفهمنا كلمة السيسي في قمة المناخ ونقدم 130 تريليون دولار لمواجهة الأزمة

علق السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها في قمة «كوب 26»، وأكد خلالها اعتزام القاهرة على المضي قدمًا في استراتجيتها الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن الدول النامية لا يمكنها تحمل أعباء الانبعاثات القادمة من الدول المتقدمة، ولا يمكن في الوقت نفسه أن تُقسم تلك الأعباء بالتساوي بين الدول النامية ونظيرتها الكبرى والمتقدمة.

100 مليار دولار للتعامل مع تغيرات المناخ

وقال بايلي، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «نتفهم هذا (ما جاء في خطاب السيسي) بكل وضوح، لذا جاء التعهد من قبل الدول المتقدمة والغنية بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية.. ومهم الوفاء بذلك».

وأشار إلى أن هناك منظور مهم، وهو تشجيع القطاع الخاص في تقديم استثمارات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، موضحًا أن «تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات»، الذي أُطلق في شهر أبريل المنقضي، للوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول منتصف القرن، وتقديم الأهداف المؤقتة للعام 2030، مهم جدا، بسبب دور القطاع الخاص، حيث يترأسه محافظ البنك المركزي الإنجليزي السابق مارك كارني.

تحريك أكثر من 100 تريليون دولار كمساعدة إضافية

وأكد، أن هذا التحالف يتحدث عن تحريك أكثر من 100 تريليون دولار كمساعدة إضافية عبر أموال الدول العامة للدول، مضافا إليها أموالا من القطاع الخاص: «نتحدث عن 130 تريليون دولار وهي استثمار للقطاع الخاص وليست منحا وهذا يمكن أن يساعد».